3代目となる新型スペーシア登場！スズキは2023年11月9日、軽乗用車の「スペーシア」および「スペーシア カスタム」をフルモデルチェンジし、同月22日に発売します。初代スペーシアは全高が高く後席スライドドアを設けた「軽スーパーハイトワゴン」として、2013年3月に登場。室内の広さやスライドドアの利便性に加え、機能・燃費・価格のバランスの良さが好評となりました。3代目へと全面刷新したスズキ「スペーシア／スペー