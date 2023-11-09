特に夫婦仲に大きな問題はなかったが、小言を言われることに不満を覚え、熟年離婚をしたいと切り出した啓二さん。話し合いを重ね、妻である由香さんが折れる形で離婚に同意した。ただ、同意しただけでは離婚は完了するわけではなく、「財産分与」や「年金分割」など、離婚条件の話し合いが必要だ。前編記事『夫婦仲は良かったが…《高学歴で上場企業重役》《退職金2000万》の「熟年離婚をしたい」と告げた59歳男性がずっと思ってい