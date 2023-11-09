妊娠や出産は命がけ。ですが、父親としての自覚が足りない旦那さんもいるようで？今回は「ダメ夫が産婦人科で撃退された話」の中から1つ、絶対に言ってはいけない言葉を放った旦那さんのエピソードをご紹介します。子どもは一人じゃつくれません▽ 痛みに耐えて必死に出産したのに、「子どもなんて欲しくなかった」なんて言われたら、もうやっていけないですよね……。だったら、なぜ子どもをつくったのでしょう。助産師さんが怒