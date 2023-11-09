「彼こそ運命の人かも！」と思っていたのに、すぐに破局することも人ありますよね。交際当初はラブラブでも、真の愛情は「愛している」などの言葉や高価なプレゼント、付き合った交際期間の長さなどでははかれないのです。では本当の愛情や信頼の絆はどんなときに実感できるのか、あるエピソードをご紹介します！「しょうがない」と思えることが多い「友達の紹介で付き合い始めた彼。とりあえず付き合ってみようかみたいな感じでス