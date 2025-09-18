彼女の信頼を得るために欠かせないもののひとつが、「会話力」です。安心して本音を打ち明けてもらうためには、盛り上げ上手より聞き上手を目指したいもの。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に「この人なら何でも話せる…と彼女を安心させる聞き上手テク」をご紹介します。【１】彼女が話し終えるまで、自分から話を切り上げようとしない「途中で話題を変えたりせず、最後まで聞いてくれるだ