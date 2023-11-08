高卒5年目の水谷瞬が保留…今季2軍では83試合に出場ソフトバンクは8日、宮崎市内のホテルで契約更改交渉をスタート。高卒5年目の水谷瞬外野手が保留した。初日に「保留1号」が生まれることになった。オンラインで行われた会見に本人は参加せず。球団広報が「双方の内容と金額面について本人がもう少し考える時間がほしいということで、サインを行っておりません」と説明した。水谷は2018年ドラフト5位で入団した22歳。今季、