大手菓子メーカーが、船であるものを大量に運んでいると話題になっている。北海道の港に泊まっている大きな船。みんなが大好きな“あるお菓子”の原材料を運んでいるが...。よく見てみると、船体には「ポテト丸」の文字が。運んでいるのは、ジャガイモ。全長95.3メートルの船内には、ジャガイモがぎっしり。この船は、ポテトチップスを製造しているカルビーのジャガイモ輸送船で、一度におよそ850トン、ポテトチップスにすると380