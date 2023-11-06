〈《大阪18歳タトゥー女性“殴打殺人”》「ちっちゃな頃から悪ガキで」婦女暴行、放火、鉄パイプ恐喝、いじめ、突き落とし…ホスト顔ヤンキー容疑者(22)の“死に至るワルの履歴書”《初公判》〉から続く今年5月、泉佐野市の集合住宅で山中元稀被告（22）が当時交際中の立花花華さん（享年18）に殴る蹴るの暴行を加えて殺害した事件。11月6日、大阪地裁堺支部で行われた初公判で山中被告は起訴内容を認めた。【画像】「計168か所