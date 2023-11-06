マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（50）が4、5日の2日間にわたり、旭川東（北海道）で選手指導を行った。イチロー氏が高校生を指導するのは、20年の智弁和歌山、21年の国学院久我山、千葉明徳、高松商、22年の都新宿、富士高に続き7校目。古巣・オリックスと阪神が対戦した日本シリーズに配慮したいという意向により、6日に指導したことが公表された。同校は、過去10度も北北海道大会の決