不動産経済研究所がまとめた『首都圏新築分譲マンション市場動向2023年9月』によると、首都圏の新築マンション一戸当たりの平均価格は6,727万円。前年同月比で74万円の上昇となり、平均価格、平米単価ともに7ヵ月連続の上昇となりました。なぜ、マンション価格は上がり続けているのか、『日本病なぜ給料と物価は安いままなのか』著者で第一生命経済研究所首席エコノミストの永濱利廣氏が解説します。なぜマンション価格は上がる