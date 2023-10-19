USB-C接続の新しいApple Pencilが登場！11月初旬発売で価格は12,980円Appleは17日（現地時間）、同社が展開するタブレット「iPad」シリーズ向け専用ペン「Apple Pencil」のUSB-C端子を備えた「New Apple Pencil（以下、新しいApple Pencil）」を発表しています。日本を含めた1次販売国・地域にて2023年11月初旬に発売するとのこと。合わせて日本法人のApple Japanは18日、日本において新しいApple Pencilを販売すると案内していま