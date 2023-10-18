¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2023/10/18¡ÛKinKi Kids¤ÎÆ²ËÜ¹ä¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº®Íð¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º²ñ¸«¡¢µ­¼Ô¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë°æ¥Î¸¶²÷É§¢¡Æ²ËÜ¹ä¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾ÊÑ¹¹Æ²ËÜ¤Ï¡Ötsuyoshi.domoto24_j¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¥Í¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Öj¡×¤òºï½ü¡£¡Ötsuyoshi.d.endrecheri.24h.funk¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¡¢Kis-My-Ft2¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÃæÅçÍµæÆ¤é