¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê49¡Ë¤¬17Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸åÇÚ·Ý¿Í¡¦°ËÆ£¥È¥é¥Ü¥ë¥¿¡Ê34¡Ë¤Î¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¤é¸åÇÚ·Ý¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¹Ô¤­¤Ä¤±¤Î¥Ð¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¡£Ë¬Ìä»þ´Ö¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÅÏÃÏ¢Íí¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯ÀìÌçÅ¹¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Ð¡¼¤ËÃÙ¤ì¤ë»Ý¤òÏ¢Íí¸å¡¢¡ÖÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¸¥ó¤ò»È¤Ã¤¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò½Ð¤¹¤½¤ÎÅ¹¤Ë