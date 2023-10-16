日本全国、街の至る所で見かけるコーヒーチェーン。どのチェーンもフードやスイーツなどバリエーションに富んだメニューを用意していますが、やはり看板商品となるのは各チェーンそれぞれが豆選びやいれ方にこだわりを持っている「コーヒー」ですよね。そこで今回は、コーヒーが一番うまいと思うコーヒーチェーンはどこなのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位ドトールコーヒーショップ2位コメダ珈琲店