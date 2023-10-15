公式X（旧Twitter）で日々ライフハックを発信し、フォロワー24万人超を誇る元陸上自衛官エッセイスト・ぱやぱやくん氏。ぱやぱやくん氏は、陸上自衛隊で学んできたさまざまな教えの中には、退職後に「あの教えはとても素晴らしいものだったな」と心底実感することが数多くあるといいます。ぱやぱやくん氏の著書『「もう歩けない」からが始まり自衛隊が教えてくれた「しんどい日常」を生きぬくコツ』（育鵬社）より一部を抜粋し、