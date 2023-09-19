Twitterを買収してXへとブランドを変更したイーロン・マスク氏が、Xの有料化を視野に入れていることを明かしました。全ユーザーにシステムの利用料を少額で請求する形で、マスク氏は「ボット軍団に対抗するため」と説明しています。Musk says Twitter, now X, is moving to monthly subscriptionshttps://www.cnbc.com/2023/09/18/musk-says-twitter-now-x-is-moving-to-monthly-subscriptions.htmlMusk and Netanyahu blame “arm
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