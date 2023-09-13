13日、ベトナム・ハノイで建物から上がる煙（AP＝共同）【ハノイ共同】ベトナムの首都ハノイにある10階建て集合住宅で12日夜、火災があり、地元捜査当局は13日、50人超が死亡したと明らかにした。けが人は30人以上おり、死者が増える恐れがある。地元メディアなどが伝えた。出火場所は建物の低層部分とみられ、捜査当局が集合住宅の所有者を拘束し、出火原因を詳しく調べている。在ベトナム日本大使館によると、日本人の死傷者
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