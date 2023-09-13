長いコロナ禍がようやく終わり、日常生活を取り戻しつつある今、我慢していた結婚式の開催を計画している読者は多いだろう。だが、知識がなかったり、選択をあやまったりすると、せっかくの結婚式が台無しになってしまうことも……。そこで後悔しない結婚式を挙げる方法をブライダル業界に長年、携わるプロに聞いた。◆値下げ交渉はすべきだが、あからさまな交渉はNG「結婚式を挙げるにあたって一番多いのは、金銭トラブルです」