元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏（41）が7月14日に設立した新会社「株式会社TOBE（トゥービー）」の公式YouTubeが13日、更新され、「#TOBECONTINUED_04 Teaser」という題名で20秒のティザー動画がこの日の正午アップされた。動画内では男性の首から下だけが映った動画で最後には「2023．9．17 19：00 start」と告知された。動画内のシルエットを見た視聴者はコメント欄に「お待ちしていましたお誕生日になんて素敵な演出」