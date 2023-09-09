タンポンを長期間入れっぱなしにし、細菌感染による急性疾患「トキシックショック症候群（TSS）」を発症した女性が、自身の経験をシェアし「命を脅かす可能性があるTSSについて、より多くの人に知って欲しい」と訴えた。豪ウェブメディア『news.com.au』などで伝えられたニュースだが、テックインサイトでは女性にインタビューを依頼したところ、快く応じてくれた。【この記事の他の写真を見る】「まさか、タンポンの使用で命の危