米カリフォルニア州ロサンゼルス郡のショッピングセンターで、強盗グループがイヴ・サンローランの店舗を急襲し、店内からバッグなど商品を掴み取れるだけ掴んで、白昼堂々と逃走するという衝撃的な事件が目撃、撮影された。ロサンゼルス周辺では、同様の“フラッシュモブ強盗”が相次いでおり、関連性も含め捜査していると、地元紙『Los Angeles Times』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】現地時間8月8日午後4時50分頃、