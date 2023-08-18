8月2日、名古屋に完敗し、肩を落とす浦和イレブン（写真・共同通信）サッカーJ1・浦和レッズのサポーターが、天皇杯4回戦・名古屋グランパス戦（8月2日）終了後に暴徒化した問題で、浦和は16日、警備員への暴力行為などを含む新たに40件の違反行為があったと発表した。（1）警備員を押し倒す・相手サポーターの胸ぐらをつかむなどの暴力行為12件（2）相手ゴール裏付近で罵声を浴びせる・挑発するなどの威嚇行為6件（3）ペットボ