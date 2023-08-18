人生初のクルマ購入が、トヨタ新型「アルファード」!?タレントのおのののかさんが、自身のインスタグラムを更新。初めて購入したというクルマの写真をアップしました。おのののかさんも選んだ！ トヨタ新型「アルファード」おのののかさんは、インスタグラムに以下のコメントとともに、1枚の写真を投稿しました。【画像】“おのののか”も買った！ トヨタ新型「アルファード」を画像で見る（47枚）「生まれて初めて車を買った