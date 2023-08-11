元プロレスラーの前田日明さんが2023年8月7日、フリーアナウンサー・田中大貴さんのYouTubeチャンネルに公開された動画に出演し、格闘家の朝倉未来選手が「超RIZIN.2」で敗北したことについて私見を述べた。朝倉選手は7月30日にさいたまスーパーアリーナで開催された「超RIZIN.2」フェザー級タイトルマッチで、アゼルバイジャンのヴガール・ケラモフ選手と対戦し、1ラウンド2分41秒で、チョークスリーパーによるタップアウト負けを