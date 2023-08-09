ロシア外務省の情報局次長は9日、岸田文雄首相が広島、長崎での原爆犠牲者慰霊の式典でのあいさつで、ウクライナを侵攻するロシアの「核威嚇」に言及したことについて「ウクライナ情勢は広島と長崎の悲劇とは無関係だ」と反発した。（共同）