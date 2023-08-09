ホンダの開発陣は「舗装路からフラットダートまで幅広くこなせます」と豪語。ガッツリ試乗したアオキの感想はいかに!?5月18日にホンダが発売した新型「CL250」の販売がすこぶる好調だという。そこで、モーターサイクルジャーナリストの青木タカオ氏がCL250の試乗会に特攻！公道試乗をブチカマして徹底チェックした。その人気の秘密と実力をドバッと一挙大放出！【写真】ホンダ「CL250」の細部＊＊＊■30代以下の若者が熱狂！