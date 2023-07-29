休日の昼からつい缶ビールをプシュ。こうした飲み方が依存のリスクを高めるそうです（写真：Fast&Slow／PIXTA）最近のように暑いときはもちろん、楽しい会食のとき、リラックスしたいとき、ストレスや緊張で疲れたときなどに、つい飲みたくなるお酒。いずれにしても酒好きは飲む口実を作ってしまうものだが、一方で「自分はアル中じゃないか？」と不安に思ったことのある人もいるだろう。意外と知られていないアルコール依存症