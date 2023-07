休日の昼からつい缶ビールをプシュ。こうした飲み方が依存のリスクを高めるそうです(写真:Fast&Slow/PIXTA)

最近のように暑いときはもちろん、楽しい会食のとき、リラックスしたいとき、ストレスや緊張で疲れたときなどに、つい飲みたくなるお酒。いずれにしても酒好きは飲む口実を作ってしまうものだが、一方で「自分はアル中じゃないか?」と不安に思ったことのある人もいるだろう。

意外と知られていないアルコール依存症の実態、初期の症状や最新治療、そして依存症の心配なくお酒を楽しむ方法は――。日本初のアルコール依存症専門病院である久里浜医療センターの副院長で精神科医の木村充さんに詳しく話を聞いた。

「今日こそ休肝日にしよう」と決意したのにお酒を飲んでしまったり、「今夜はビール1本だけにしよう」と思ったのについ飲みすぎてしまったり……。そんな経験を持つ人もいるかもしれない。

アルコール依存症は、長期間にわたって多量に飲酒した結果、アルコールに対して精神的依存や身体的依存が生じてしまう精神疾患の一種だ。

一見普通でも…依存の人はいる

木村さんは「多くの人は、アルコール依存症というと、つねにお酒を飲み、手が震えていて、働くことができなくなり……というイメージをお持ちかもしれません。もちろん、一部にはそういう患者さんもいます。一方、仕事を持って働いていても、パッと見は普通でも、アルコール依存症の方はいます」と言う。

では、どういう人がアルコール依存症になりやすいのだろうか。

「まず、どんな人でもアルコール依存症になるリスクはあります」と木村さん。今のところ若年層以外では飲酒者には男性が多いため、現時点での患者には圧倒的に男性が多く、そして男性では中高年が多いという。

「はっきりとはわかっていませんが、遺伝も大きく関係していると考えられていて、親がアルコール依存症だと、そのお子さんも依存症になりやすいといわれています」(木村さん)

また、お酒を飲んでも赤くならず、「酒に強い」と思われている人のほうが依存症になりやすいこともわかっている。

私たちの体内に入ったアルコールは、肝臓でアセトアルデヒドという物質に分解される。この物質は頭痛や吐き気、顔が赤くなるなどの症状を引き起こすのだが、このアセトアルデヒドを分解するALDH2(アルデヒド脱水素酵素2)がしっかり働く人は、そういった症状が起こりにくい。

日本人の約56%は、ALDH2がしっかり働くタイプだというが、これがかえってやっかいだ。

「ALDH2がしっかり働く人はお酒に強く、たくさん飲めてしまうので、そのぶん依存症になるリスクが高いのです。残りの約40%は働きが弱い人で、お酒に弱いけれど飲むことはできる。リスクは低いですが、ないとは言いきれません。そして、日本人の約4%はALDH2が働かないので、お酒を飲むとすぐ真っ赤になったり、気持ちが悪くなったりする人です。こういう人は依存症になるリスクはほぼないと思っていいでしょう」

と木村さん。ALDH2の働きが強い人だけでなく、弱い4割の人も油断できないそうだ。なぜなら最初はあまり飲めなくても、日々少しずつお酒を飲むうちに耐性ができて、段々と飲めるようになっていくからだ。そうなるとアルコール依存症のリスクが生じてくる。

「アルコール依存症は急性アルコール中毒とは違い、急に悪くなる病気ではありません。10〜20年といった長い期間にわたってアルコールを飲み続けた結果、気がついたらかかっている病気なのです」(木村さん)

「アルコール依存症」チェック

そもそも依存症とは「その行為がよくないことだとわかっていても、やめることができず、日常生活に支障をきたす状態」を指す。

アルコールの場合は「お酒を飲みたい気持ちが強くなり、飲んではいけない場面でも飲んでしまうといったことが挙げられます」と木村さん。二日酔いなのに迎え酒をしたり、仕事中にもかかわらず昼間から飲み始めたり……といったことが当てはまるそうだ。

では、実際のアルコール依存症の診断基準はどうなっているのか。

日本の多くの医療機関では、WHO(世界保健機関)の疾病分類であるICD(国際疾病分類)、またはアメリカ精神医学会が作ったDSM(精神障害の診断・統計マニュアル)に基づいて診断が行われている。どちらも物質への依存全般について述べているが、わかりやすいよう「物質」を「アルコール」に置き換え、さらに説明を加えて紹介する。



(『ICD-11 精神作用物質診断ガイドライン』https://icd.who.int/browse11/l-m/en より)



(『DSM-5 物質使用障害の診断基準』)American Psychiatric Association. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition: DSM-5より)

久里浜医療センターのサイトでも、アルコール依存症のスクリーニングテストができるページがある。ぜひ見てほしい。

「昼飲み」がよくない理由

アルコール依存症にならず、お酒を楽しむためには、「とにかくトータルの飲酒量を減らすこと、断続的に飲まないことが大事」と木村さんは話す。例えば、先ほど出てきた昼飲み。なぜダメなのかというと、結果的に飲酒量が増えるためだ。

「日中からお酒を飲み始めると夜まで飲み続けてしまうことが多く、体内に長くアルコールが入った状態になります。日が暮れてから飲む、たまの外食時に飲むなどと決めていれば、量も時間も減らすことができるでしょう。よくいわれる休肝日も、飲酒量を減らすという意味では効果的です」(木村さん)

お酒の種類にも注意が必要だ。昨今、アルコール度数が7%や9%と高いチューハイの危険性が指摘されているが、それは口当たりがいいので、より短時間で大量のアルコールを摂取できてしまうから。やはりアルコール依存症のリスクを高めるという。

こうしたアルコール依存症の治療は、以前とは違ってきている。アルコールの摂取量を減らす「減酒治療」という考えが出てきたためだ。

木村さんによると、これまでアルコール依存症の治療といえば、完全に飲酒をやめる「断酒治療」しかなかったので治療を受けるハードルが高かったが、最近は「ちょっと心配」という人たちも受診し、治療を受け始めているそうだ。

「減酒治療でも、断酒治療と同様にスクリーニングテストや問診、診察によって、どの程度の身体・精神依存が生じているのかを確認します。そのうえで患者さん自身に減酒の目標量や目標回数を決めてもらいます。そして次の受診までの間、飲酒日記をつけてもらって、再診時に目標を守れているかどうか、心身の調子が変わったかどうかなどを話し合います」(木村さん)

アルコールへの依存度が軽い場合は、通院でこうしたサポートを受け、自らの意思で酒量を減らしていく。

並行して薬物療法を受けることも可能だ。「飲酒を開始する1〜2時間前に『セリンクロ』という薬を飲むと、アルコールを摂りたいという欲求が抑えられ、酒量を減らしてくれます」と木村さんは言う。依存度が高い場合でも、まずは減酒を試み、それが難しければ断酒治療へと切り替えることもできる。

再飲酒「スリップ」しないために

「断酒治療の場合は、入院のほうが確実です。約3カ月かけてアルコール依存をやめるためのプログラム、投薬などを受けながら過ごします。入院すれば、物理的にお酒から離れることができるうえ、合併症の治療もできます。また断酒して最初の1週間ほどは強い離脱症状が起こることもありますが、抗不安薬などで対処することも可能です」(木村さん)

通院が終わった後や退院した後、再びお酒を飲んでしまうことを「スリップ」という。



これを防ぐには抗酒薬(薬を飲んだ後に飲酒をすると二日酔いのような状態になり気持ちが悪くなる)を使ったり、同じ悩みを持つ当事者の自助グループ(AA)に通ったりするなどの方法がとられる。

アルコール依存症は依存だけでなく、アルコール性肝炎や肝硬変、肝臓がん、膵炎などの発症リスクを高める恐ろしい病気だ。これらの病気によって命を失うこともある。大事なのは適正飲酒、そして依存に心当たりがあったら早めに受診することだろう。

独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 副院長

木村 充医師 1970年、東京生まれ。専門領域はアルコール依存症、精神科一般。医学博士、精神保健指定医、精神科専門医制度指導医、精神科専門医。

(東洋経済オンライン医療取材チーム : 記者・ライター)