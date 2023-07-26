7月16日、木村拓哉（50才）と工藤静香（53才）夫妻の長女で、モデル兼フルート奏者のCocomi（22才）が公式Instagramのストーリーズでファンからの質問に1つ1つ回答。その中で結婚の話題になると、「私は25歳までに結婚したいです。ぴーんち。あと3年しか、、、」と結婚願望を露わにした。【写真12枚】「25才までに結婚したい」──話題になったCocomiの公式Instagramのストーリーズ。他、母・工藤静香のボディースーツ姿など19