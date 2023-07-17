日本代表の新たなキャプテンに指名された遠藤航。19歳で結婚した彼は4人の子供を持つお父さんでもある（長男10歳、長女8歳、次男7歳、三男4歳）。その遠藤はかつてのチームメイトである槙野智章と『ABEMAスポーツタイム』で共演。子供との時間を大事にしたいという遠藤は、槙野から「夫婦円満の秘訣」を聞かれるとこう答えていたぞ。「特にないですけどねぇ…喧嘩もしないんで。そんなこと考える時点でダメなんじゃないですか、逆