【モデルプレス＝2023/07/14】俳優の山時聡真が、宮崎駿監督（ ※「崎」は正式には「たつさき」）の最新作「君たちはどう生きるか」で主人公・牧眞人の声を担当することが14日、解禁された。ここでは山時のプロフィールをまとめる。【写真】「大奥」山時聡真ら…あの美男子は誰？次世代を担うイケメン3人◆宮崎駿監督最新作「君たちはどう生きるか」公開同作は2022年12月に、公開日が2023年7月14日であるということのみを発表。そ