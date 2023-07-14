球宴前のレッドカーペットでの一コマ米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）に米シアトルで行われたオールスターゲームで大きな注目を浴びた。ア・リーグのファン投票1位として出場し、打席では三振、四球に終わったものの、スーパースターと呼ばれる選手たちとも積極的に交流。試合前のレッドカーペットショーでは少女から日本の人気菓子をプレゼントされる一幕もあった。思わずはにかんだ。グレーのス