テニスの４大大会ウィンブルドン選手権女子シングルスで４回戦に進出し、天才少女と話題沸騰の１６歳のミラ・アンドレーワ（ロシア）の国籍変更を報じたメディアに対し、ロシアが猛反発だ。今大会、予選から勝ち上がった世界ランク１０２位のアンドレーワは４回戦で同１８位のマディソン・キーズ（米国）と対戦し逆転敗けした。この試合では、アンドレーワがボールを追った際に滑ってバランスを崩し、ラケットを落としたことを