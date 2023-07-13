YouTubeなどSNSでおしゃれな着こなしを見せる人気YouTuber、なぐもふうかさんがZARA（ザラ）で購入した服をご紹介してくれました。夏に向けて活躍間違いなしのアイテムがたくさんあるので参考にしてみてくださいね。教えてくれたのはチャンネル登録者数50万人超えのYouTuber【なぐもふうか】さん現在、YouTuberやTikTokerとして活躍し、10代〜20代の女性に絶大な人気を誇るなぐもふうかさん。 過去に10kg以上のダイエットに成功し