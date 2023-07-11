µþºå¡Ö»°¾ò±Ø¡×¤Ë¡Ö²¶¡¢»²¾å¡×¡ª¤Ò¤é¥Ñ¡¼¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Å¸¤È¥³¥é¥Ü¤Ç±ØÌ¾É¸¤¬ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¡ª
µþºåÅÅ¼Ö¤Î¸ø¼°Twitter¡ÖµþºåÅÅ¼Ö¤ª¤Ç¤«¤±¾ðÊó¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤Ï¤¤ç¤¦11Æü¡¢»°¾ò±Ø¤Î±ØÌ¾´ÇÈÄ¤ò¥³¥é¥Ü»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿²èÁü¤äÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿±Ø¹½Æâ¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤³¤Î²Æ¤ÏµþºåÅÅ¼Ö¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Å¸¤Ø¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¶¡¢»²¾å¡ª#»°¾ò pic.twitter.com/SsZ9jWRQlY
— µþºåÅÅ¼Ö¤ª¤Ç¤«¤±¾ðÊó¡Ú¸ø¼°¡Û (@okeihan_net) July 11, 2023
¤Ò¤é¥Ñ¡¼¤Ç15Æü¤«¤é¡ÖTHE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Å¸¡×³«ºÅ¡ªµþºå¤â¥³¥é¥Ü
ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤ÎÍ·±àÃÏ¡Ö¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¤Ò¤é¥Ñ¡¼¡Ë¤Ç¡¢2023Ç¯7·î15Æü¤«¤é9·î3Æü¤Þ¤Ç¡ÖTHE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Å¸¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢µþºåÅÅÅ´¤â¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£7·î14Æü¤«¤é²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡ÖÆÃÊÌÎó¼Ö¡×¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤Û¤«¡¢µþºåÀþ¤ÇÁö¤ë3000·Ï¤È8000·Ï¼ÖÎ¾¤ËµÇ°¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò·Ç½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
15Æü¤«¤é¤ÏµþºåÀþ¤¬Á´Àþ¾è¤êÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈ¯Çä¡£¤µ¤é¤ËµþºåÀþ6±Ø¤È KUZUHA MALL Æâ¤Î SANZEN-HIROBA ¤Ë¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡ÖµþºåÅÅ¼Ö¥³¥é¥Ü¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¡×¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥é¥Ü´ë²è³µÍ×
¢¡¡ÖTHE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Å¸³«ºÅµÇ°ÆÃÊÌÎó¼Ö¡×
¡Ú±¿¹Ô´ü´Ö¡Û2023Ç¯7·î14Æü(¶â) ¡Á 9·î3Æü(Æü)
¡Ú±¿¹Ô¶è´Ö¡ÛÍä²°¶¶ ¡Á ½ÐÄ®Ìø±Ø´Ö
¢¨ÆÃÊÌÎó¼Ö¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢±¿¹Ô¤·¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¡Û3003-¨-3053
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¤È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÂçºåÊý¡¦µþÅÔÊý¤Ç°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖTHE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Å¸µÇ°¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¡×¤Î·Ç½Ð
¡Ú±¿Å¾´ü´Ö¡Û2023Ç¯7·î14Æü(¶â) ¡Á 9·î3Æü(Æü)
¡Ú±¿Å¾¶è´Ö¡ÛµþºåÀþ
¡Ú»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¡Û
¡¦3000·Ï¼ÖÎ¾Á´ÊÔÀ®¡Ê3002-¨-3052¡¢3003-¨-3053 ÊÔÀ®¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¦8000·Ï¼ÖÎ¾Á´ÊÔÀ®¡Ê8001-¨-8051¡¢8009-¨-8059 ÊÔÀ®¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¦13025-§-13075 ¡¡¡ÊÁ´13ÊÔÀ®¡Ë
¢¡¡ÖTHE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Å¸ µþºåÀþ¥Õ¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡×
¡ÚÈ¯Çä´ü´Ö¡Û
¡¦Á°´ü¡§2023Ç¯7·î15Æü(ÅÚ) ¡Á 9·î3Æü(Æü)
¡¦¸å´ü¡§2023Ç¯8·î11Æü(¶â¡¦½Ë) ¡Á 9·î3Æü(Æü)
¢¨¶¦¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡£
¡ÚÄÌÍÑ´ü´Ö¡Û2023Ç¯7·î15Æü(ÅÚ) ¡Á 9·î30Æü(ÅÚ)¤Î¤ª¹¥¤¤Ê1Æü
¡ÚÍ¸ú¶è´Ö¡ÛµþºåÀþÁ´Àþ ¾è¤ê¹ß¤ê¼«Í³
¡ÚÈ¯Çä²Á³Ê¡ÛÂç¿Í 1,500±ß ¾®»ù 750±ß
¡ÚÈ¯Çä¾ì½ê¡ÛÍä²°¶¶¡¢µþ¶¶¡¢ËçÊý»Ô¡¢»°¾ò¤Î³Æ±Ø
¢¡µþºåÅÅ¼Ö¥³¥é¥Ü¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼
¡ÖTHE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Å¸ µþºåÀþ¥Õ¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡×¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê´ë²è¡£µþºåÀþ¤Î6±Ø¤ª¤è¤Ó KUZUHA MALL Æâ SANZEN-HIROBA ¤Ë¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀßÃÖ¡£³Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò½¸¤á¡¢Àµ²ò¤¹¤ë¤È¡ÖTHE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Å¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û2023 Ç¯7·î15Æü(ÅÚ) ¡Á 9·î3Æü (Æü)
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û¥Õ¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤È¥»¥Ã¥È¤Î¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼»²²Ã¥·¡¼¥È(µÇ°Âæ»æ)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥é¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÛÍä²°¶¶¡¢Ìç¿¿»Ô¡¢¿²²°Àî»Ô¡¢ËçÊý¸ø±à¡¢Éú¸«°ð²Ù¡¢»°¾ò¤Î³Æ±Ø¤È
KUZUHA MALL Æâ SANZEN-HIROBA ¤Î·× 7 ¥«½ê
¡Ú°ú´¹¾ì½ê¡Û¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¡ÖÀ¸ÃÂ 50 ¼þÇ¯µÇ° THE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Å¸¡×Å¸¼¨²ñ¾ìÆþ¸ýÁ°
¢¨ÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨°ú´¹´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï°ú´¹¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú°ú´¹´ü´Ö¡Û2023Ç¯7·î15Æü(ÅÚ) ¡Á 9·î3Æü (Æü)
¢¨7·î20 Æü(ÌÚ)¡¢9·î1Æü(¶â)¤ÏµÙ±àÆü¤Î¤¿¤á½ü³°¡£
¡Ú°ú´¹»þ´Ö¡Û10»þ ¡Á 16»þ30Ê¬
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó ¥È¡ÛTHE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Å¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡Ú³Æ¥é¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
Íä²°¶¶±Ø¡¿¥Û¡¼¥à³¬(µþÅÔÊýÌÌ) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó
Ìç¿¿»Ô±Ø¡¿²þ»¥Æâ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1 ¹æ
¿²²°Àî»Ô±Ø¡¿¾å¤ê¥Û¡¼¥à³¬ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦
ËçÊý¸ø±à±Ø¡¿²¼¤ê¥Û¡¼¥àÆâ Á´£¶¥é¥¤¥À¡¼
SANZEN-HIROBA(KUZUHA MALL Æâ) ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥¤¥º
Éú¸«°ð²Ù±Ø¡¿²¼¤ê¥Û¡¼¥àÆâ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä
»°¾ò±Ø¡¿²þ»¥Æâ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦
© ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
© Åì±Ç¡¦Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¡¦ÀÐ¿¹¥×¥í
© ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç