◆第６４回宝塚記念・Ｇ１（６月２５日、阪神・芝２２００メートル）枠順決定＝６月２２日出走１７頭の枠順が決まった。２０２２年のＪＲＡ賞年度代表馬で、ファン投票１位のイクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）は３枠５番。同じ舞台のエリザベス女王杯を制しているファン投票３位のジェラルディーナ（牝５歳、栗東・斎藤崇史厩舎、父モーリス）は６枠１１番からの発走となった。決定した枠順は