日本は6月シリーズで2勝・10得点、韓国は1分1敗・1得点森保一監督率いる日本代表は、6月20日に行われたキリンチャレンジカップのペルー代表戦に4-1で快勝した。6月シリーズで2連勝、10得点1失点という結果だったなか、韓国メディアは「結果は雲泥の差」と、母国の代表チームと比較している。両サイドにMF伊東純也（スタッド・ランス）とMF三笘薫（ブライトン）、1トップにFW古橋亨梧（セルティック）が入ったペルー戦は、前半2