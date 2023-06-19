夏休みシーズンには、旅行で気分をリフレッシュしたいと思う人がたくさんいますよね。しかし、宿泊先での些細な行動が周囲に迷惑をかけていることもあるんです。今回は、旅館やホテルでのNG行為の中から、ひとつ「プラン内容を確認しないお客様への嘆き」というエピソードをご紹介します。予約の際に確認せずに「小食向けのプランを予約されたお客様がいました。食事の際に『他の人よりも量が少ないけど！どういうこと!?』と怒ら