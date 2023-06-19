夏休みシーズンには、旅行で気分をリフレッシュしたいと思う人がたくさんいますよね。しかし、宿泊先での些細な行動が周囲に迷惑をかけていることもあるんです。今回は、旅館やホテルでのNG行為の中から、ひとつ「プラン内容を確認しないお客様への嘆き」というエピソードをご紹介します。予約の際に確認せずに「小食向けのプランを予約されたお客様がいました。食事の際に『他の人よりも量が少ないけど！どういうこと!?』と怒ら
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. カズレーザー 芸能人不倫で持論
- 2. 自己破産する高齢者の割合が急増
- 3. ベル鳴らした女性に激怒…波紋
- 4. 「刃物男」通報も…料理人と判明
- 5. 鳥羽氏と「不倫関係」女性主張?
- 6. 生理用品を何だと…区議らに非難
- 7. 娘に売春させたか 母親ら逮捕
- 8. 展示中の車両に傷 拡散され波紋
- 9. ビッグモーターで蔓延…疑惑実態
- 10. 年収別「一人暮らしの貯金額」
- 1. 「刃物男」通報も…料理人と判明
- 2. 娘に売春させたか 母親ら逮捕
- 3. 展示中の車両に傷 拡散され波紋
- 4. 自衛官候補生「訓練前から興奮」
- 5. 日本人は働きすぎか? 衝撃の事実
- 6. 5人死亡 運転手に「異常ない」
- 7. 国賓行事で天皇陛下にサプライズ
- 8. 「上半身裸の子が…」住民が保護
- 9. 95歳運転の車が妻に衝突 死亡
- 10. 会社に内緒で副業がダメなワケ
- 1. ベル鳴らした女性に激怒…波紋
- 2. 小室さん志願? 異例の配置換えか
- 3. 次期衆院選 維新が神奈川２０区に元参…
- 4. 緊急事態時の衆院解散禁止 維新、国民…
- 5. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 6. 米渓谷展望橋から転落 男性死亡
- 7. 中国ステンレス関税は「違反」＝反ダン…
- 8. 東京29区の公明候補への推薦、自民が来…
- 9. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 10. 損保大手に報告命令＝企業保険で価格調…
- 1. 日本で音楽祭? 韓国で反対が殺到
- 2. タイタニック号見学船が消息不明
- 3. 韓国でテント破壊事件 称賛の訳
- 4. 受刑者3万2千人 露国内に帰還か
- 5. 露が支援拒否 国連から非難声明
- 6. Netflixも英王子らとの関係切る?
- 7. 露「汚い爆弾」製造の疑いを指摘
- 8. ラドクリフ TV版ハリポタに言及
- 9. BTSが世界中で人気になった理由
- 10. 「草食動物では」鹿の行動に驚き
- 1. トラック中継輸送でタッグ、中間点で逆…
- 2. クレカ不正 被害に遭いやすい人
- 3. 表向きは一部上場…3カ月で退職
- 4. アディダスなどが最大68％オフに
- 5. マック一部店舗で「都心型価格」
- 6. 子が先に死亡 親の財産相続先は
- 7. ミスド 2度の値上げも客数鈍らず
- 8. アジアの超富裕層 欧州を逆転へ
- 9. 日本郵政&ヤマトHD 宅配で協業
- 10. お金持ちが宝くじを買わない理由
- 1. AmazonでG-SHOCKが最大39％オフ
- 2. 「ヌードAI」生成で一日1万円?
- 3. Windows 11の累積更新プログラム配信後…
- 4. 「ASUS ROG Flow Z13 GZ301」レビュー …
- 5. 高画質 3眼カメラ搭載のドローン
- 6. サビサビだった「万力」をバラバラに分…
- 7. インターネットが分断される「Splinter…
- 8. グーグルの新スマホ「Pixel 3」のSIMフ…
- 9. [Film Shooting Rhapsody]Vol.01 アナ…
- 10. アドビ、次世代モバイルクリエイティブ…
- 1. 大谷しか無理「変則3冠」に期待
- 2. 清宮幸太郎「村上超え」の可能性
- 3. 加藤未唯の騒動 海外で余波拡大
- 4. 加藤未唯の失格に「正しかった」
- 5. 大谷翔平には「新しい賞が必要」
- 6. 丸刈り激減など…球児の実態調査
- 7. 醜聞の山田哲人 G坂本との繋がり
- 8. 大谷の今季最速弾 解説者が仰天
- 9. 「幻の2得点」にファン大混乱
- 10. ラミレス氏 HR量産の大谷を分析
- 1. カズレーザー 芸能人不倫で持論
- 2. 自己破産する高齢者の割合が急増
- 3. 鳥羽氏と「不倫関係」女性主張?
- 4. 生理用品を何だと…区議らに非難
- 5. ビッグモーターで蔓延…疑惑実態
- 6. IT系ベンチャー経営者→Pornhubプロデ…
- 7. ファンキー加藤 不倫質問に絶句
- 8. るろ剣 異例のキャラ誕生日変更
- 9. キンコン西野 東野幸治に物申す
- 10. ジュン氏を嘲笑? 発言に批判殺到
- 1. ポケモンのイベント 横浜で開催
- 2. 子どもの「ママ呼び」何歳まで?
- 3. 夫婦じゃない…夫が隠した事実
- 4. 骨盤の歪みを整える簡単習慣
- 5. 買って正解 ユニクロのバッグ
- 6. 森永製菓のアイスバー「しましまうまう…
- 7. 広末に同情 ラブレター巡る悲劇
- 8. GU優秀Tシャツ 全色買いが正解?
- 9. 夫の不倫判明 ショックで激ヤセ
- 10. ピザハット 懐かしの商品を復刻