バウアーが観客として京セラドームに登場■DeNA 8ー4 オリックス（11日・京セラドーム）DeNAのトレバー・バウアー投手が“観客”として京セラドームに現れた。11日の試合で、私服姿で三塁側内野席にカメラを持って登場し、スタンドは騒然となった。ネット上でも「何してんだ」「普通に三塁側におるやん！」「面白すぎる」と注目を集めている。9日の同戦では、先発して7回2失点（自責1）で3勝目を挙げていた。この日はオフなの