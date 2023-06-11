２００１年６月に大阪教育大付属池田小学校（大阪府池田市）で起きた児童殺傷事件は、８日で発生から２２年となった。当時２年生で、仲良しだった友だちが犠牲になった渡辺怜奈さん（２９）は、事件後に学校を慰問したサッカーＪ１・ガンバ大阪の選手らに元気づけられた経験からチームのファンになり、今は運営会社の社員として働く。事件のことは忘れられないが、「スポーツを通じて人を笑顔にしたい。友だちのためにも、前を向