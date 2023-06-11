¸åÈ¾38Ê¬¡¢ÀîËó½¨¼ç¿³¤¬°ì»þÅª¤Ë¥×¥ì¡¼»ß¤á¤ëJ1¥ê¡¼¥°Âè17Àá¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ÂÐ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î°ìÀï¤¬6·î11Æü¡¢Ë­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¸åÈ¾¤Î»î¹çÅÓÃæ¤ËÀîËó½¨¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇµÞÉÂ¿Í¤¬½Ð¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤«¤é°ì»þÃæÃÇ¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤â¶î¤±¤Ä¤±¿ÍÌ¿µß½õ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤¬2-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾38Ê¬¡¢ÀîËó¼ç¿³¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤­»î¹ç¤ò°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á