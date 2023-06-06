◇プロ野球セ・パ交流戦 西武6-4DeNA(5日、横浜スタジアム)DeNAに連敗していた西武が渡部健人選手の活躍もあり一矢報いました。この日のヒーローは3年目の渡部選手。2点を奪った3回、なおも1アウト2塁のチャンスで打席に立つと、DeNA先発・平良拳太郎投手からレフトへのタイムリーツーベースヒットを放ち、追加点を奪います。渡部選手はその後3塁へ進むと、1塁ランナーの若林楽人選手とダブルスチールを決めさらに1点を追加しまし