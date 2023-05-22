雪印メグミルクは7月1日から順次、家庭用と業務用商品計94品の価格改定を実施する。対象カテゴリーと改定率は、家庭用乳食品のナチュラルチーズ、ピザクラスト、ピザソース、練乳、スキムミルク計20品がメーカー希望小売価格で4.8〜14％、市販用市乳商品の牛乳類、乳飲料、果汁飲料、乳酸菌飲料、清涼飲料、ヨーグルト、デザート計65品を4.3〜17.4％引き上げる。宅配用の牛乳3品は出荷価格で7〜17.7％、業務用の牛乳、ヨーグルト計