6回2死一、二塁でシュナイダー監督がこの回2度目のマウンドへ■オリオールズ 6ー5 ブルージェイズ（日本時間21日・トロント）ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦で、信じられないような“凡ミス”を犯した。先発したアレク・マノア投手が“強制降板”となる事態に、ファンからも非難の声が上がっている。2-2の6回だった。フレイジャーを空振り三振に仕留めて2死
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