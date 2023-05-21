6回2死一、二塁でシュナイダー監督がこの回2度目のマウンドへ■オリオールズ 6ー5 ブルージェイズ（日本時間21日・トロント）ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦で、信じられないような“凡ミス”を犯した。先発したアレク・マノア投手が“強制降板”となる事態に、ファンからも非難の声が上がっている。2-2の6回だった。フレイジャーを空振り三振に仕留めて2死