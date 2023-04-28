20代前半で来日し、以降は海外と日本の文化の違いや、日本各地の観光名所、伝統文化を紹介する動画をYouTubeで発信しているロシア生まれのあしやさん（@azuminoashiya）。2022年のロシアのウクライナ侵攻後は、フジテレビ「めざましテレビ」「とくダネ！」、AbemaTV「Abema Prime」などに出演し、プーチン大統領に対し厳しい姿勢を投げかけている。現在日本人への帰化を進めているという彼女は、日本のどこに惹かれて、なぜ日