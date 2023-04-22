²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¦ËÜ¶¿ÌÔ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÇÐÍ¥¡¦ÉðÆ»²È¤ÎÆ£²¬¹°¡¢»á¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È»ä¡×¡Ê¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2023Ç¯5·î¹æ¡Ë¤ò°ìÉôÅ¾ºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë¢¡¢¡¢¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏºÀèÀ¸¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÐ¥Î¿¹ÀèÀ¸¤¬½é¤á¤Æ¡¢¡Ö´í¤¦¤·¥é¥¤¥À¡¼¡ª¥¤¥½¥®¥ó¥¸¥ã¥¬¡¼¤ÎÃÏ¹öæ«¡×¡ÊÂè84ÏÃ¡¿1972Ç¯11·î4ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë