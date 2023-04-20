◇パ・リーグ楽天1―3オリックス（2023年4月20日京セラドーム）楽天が敵地でオリックスに屈辱的な敗戦を喫した。先発・藤平は自己最速を更新するMAX153キロの直球を軸に6回1/3を4安打3失点（自責2）と力投したが、チーム打率と総得点がともにリーグワーストの打線が援護できなかった。放った安打は3回の太田の左越えソロのみ。この1本以外は四球も含めて1人も出塁できず、深刻な打撃不振を露呈した。ソロアーチのみの1安