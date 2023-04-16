オタクの人の幸福度は年収 500万以上の人と同じ!? あえて結婚しないことを選んだのに本当に幸せ？ 2040年には独身者が5割になる日本で、“おひとりさま”でも幸せに生きることとは 少子化社会対策に関する意識調査（2018年、内閣府）では、男性26.5％、女性24.1％が「将来、結婚するつもりはない」と答えており、2040年には独身者が5割にもなるという。しかし、孤独死は嫌、やっぱりひとりは寂しいと思う人も多いはず