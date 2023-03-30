台湾と東京で現地取材、肌で感じた成功の理由とは侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で劇的な優勝を飾ってから一週間。日本列島ではいまだにWBCフィーバーが継続中だ。大会期間中のテレビ中継は高視聴率を叩き出し、終了後も連日「WBC」の文字が各種メディアを賑わしている。優勝トロフィーの限定展示には長打の列ができ、入場まで数時間を要する場面もあった。普段はあまり野球に興味がないという人まで