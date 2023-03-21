3月20日（現地時間）、ワールド・ベースボール・クラシック（World Baseball Classic、WBC）の準決勝ラウンドで日本がメキシコと対戦しました。https://twitter.com/WBCBaseball/status/1638012480503914497Mexico vs. Japan Game Highlights | 2023 World Baseball Classic（YouTube）https://youtu.be/6Ro-JHPwbow米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われた試合は、6対5で日本がサヨナラ勝ちしました。https://twitter